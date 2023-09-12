Milli maçta 'Stefan Kuntz istifa' sesleri
A Milli Futbol Takımı, özel maçta Japonya ile karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan müsabaka sırasında taraftarların "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları yayına yansıdı.
Milli takımımız hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Belçika'nın Genk şehrinde bulunan Cegeka Arena'da oynanan maça Türk seyirciler büyük ilgi gösterdi.
TRİBÜNLERDE "KUNTZ İSTİFA" SESLERİ
Karşılaşmada, milli takımdaki akıbeti tartışılan Stefan Kuntz aleyhine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, Kuntz'u istifaya davet etti.
"Stefan Kuntz istifa" tezahüratları yayına yansırken, tribünlerdeki "Go home Kuntz" pankartı da dikkat çekti.
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