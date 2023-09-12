Fenerbahçe açıkladı: Sırp isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe açıkladı: Sırp isimle yollar ayrıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Sırp oyuncu Nemanja Bjelica yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz"

Kaynak: Gerçek Gündem

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