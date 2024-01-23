"Arda Güler" iddiası: Başka takıma kiralanabilir

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in ritim yakalayabilmesi için sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderilme ihtimalinin bulunduğunu öne sürüldü.

Son Güncelleme:
"Arda Güler" iddiası: Başka takıma kiralanabilir

Real Madrid'de sezon başında transfer olan ve sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, İspanya Kral Kupası'nda Arandina karşılaşmasıyla birlikte ilk kez eflatun-beyazlı formayı giymişti.

Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kupa maçında oynanan Arandina karşılaşması haricinde tüm maçlara hücum bölgesinde aynı oyuncularla çıktığı görüldü.

YELEĞİNİ YERE FIRLATTI

Son olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki gösterdi.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Arda Güler'in ritim yakalayabilmesi için sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderilme ihtimalinin bulunduğunu öne sürüldü.

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Son Güncelleme:
TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde
Djokovic, yarı finale yükseldi Djokovic, yarı finale yükseldi
Joel Embiid 70 sayı attı: Philadelphia 76ers tarihine geçti Joel Embiid 70 sayı attı: Philadelphia 76ers tarihine geçti
Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor... Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor...
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor
Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek Dikkat: Hem 32 bin TL para cezası hem 5 yıl hapis
Özgür Demirtaş açıkladı: Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi? Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir
Duygu nedir unutmuşlar: Taş kalpli 5 burç açıklandı Taş kalpli 5 burç açıklandı