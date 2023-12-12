Ankaragücü taraftar grubu, 'şiddet faili' başkanlarına sahip çıktı: Başkanımızı binlerce kişi eşliğinde Kulüp binasına götüreceğiz

Süper Lig maçında, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nün başkanı, maç bitimi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yanına gelerek yumruk atıp saldırdı.

Maçın sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edilmişti.

Ankaragücü Başkanı Koca dahil, soruşturma kapsamında adı geçen 3 kişi tutuklanmıştı.

Meler ile ilgilenen başhekim, FIFA kokartlı hakemi yarın sabah taburcu etmeyi planladıklarını aktardı.

DAYAKÇI BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKTILAR

Ankaragücü taraftar grubu Bekar Evi Çocukları, Meler'e yumruk atan başkanlarına sahip çıktı.

Bekar Evi Çocukları, "Sincan Cezaevi’nin önünde bu dakikadan sonra adeta çadır kurup kamp yapacağız" diyerek "Olması gereken karar çıktığı zaman, Faruk Koca Başkanımızı binlerce kişi eşliğinde konvoy ile beraber Ankaragücü Kulüp Başkanlığı binasına götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Taraftar grubunun açıklaması şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem