Spor Hukukçusu Bağlan anlattı: Halil Umut Meler Saldırısı: Hangi cezalar verilebilir, Euro 2032 tehlikeye girer mi?

Spor hukukçusu Aysu Melis Bağlan, Halil Umut Meler saldırısı hakkında Gerçek Gündem’e konuştu. Euro 2032’nin tehlikeye gireceğini söyleyen Bağlan, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en yüksek hak mahrumiyeti cezasının verileceğini düşünüyorum” dedi.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
Spor Hukukçusu Bağlan anlattı: Halil Umut Meler Saldırısı: Hangi cezalar verilebilir, Euro 2032 tehlikeye girer mi?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig’in 15.haftasında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler, etrafındaki kişilerce tekmelendi.

37 yaşındaki Halil Umut Meler, FIFA'nın uluslararası maçlarında da görev alıyor. Ayrıca Meler, UEFA'nın elit hakemler listesinde bulunuyor.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise, 2002-2011 yılları arasında AKP milletvekilliği yaptı. Koca, Erdoğan’ın 2014’te Cumhurbaşkanı seçilince taşındığı 12 yıl oturduğu Keçiören’deki evinin de sahibiydi.

Olayların adamı: Halil Umut Meler'e yumruk atan eski AKP milletvekili Faruk Koca kimdir?Olayların adamı: Halil Umut Meler'e yumruk atan eski AKP milletvekili Faruk Koca kimdir?Spor

Hakem Halil Umut Meler'e dün akşam Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yapılan saldırıyla ilgili olarak Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandı.

Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Meler'in ifadesi ortaya çıktı: "'Seni öldüreceğim' dedi"Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Meler'in ifadesi ortaya çıktı: "'Seni öldüreceğim' dedi"Spor

SPOR HUKUKÇUSU AYSU MELİS BAĞLAN: ALINACAK CEZA KİŞİLERİN DAHA ÖNCEKİ SABIKA KAYITLARIYLA DA İLGİLİ OLACAK

Gerçek Gündem’e konuşan Spor Hukukçusu Aysu Melis Bağlan, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişinin de ceza alacağını düşündüğünü söyledi.

Bağlan, “Türk Ceza Kanunu kapsamındaki soruşturmanın ve devamında açılması muhtemel olan davanın sonucunda alınacak ceza, kişilerin daha önceki sabıka kayıtları ve sicilleriyle de ilgili olacak. Şu ana kadar aldığım bilgiler doğrultusunda Türk Ceza Kanunu madde 86 üzerinden yani yaralama suçu üzerinden bir soruşturma başlangıcı söz konusu” dedi.

Spor Hukukçusu Bağlan anlattı: Halil Umut Meler Saldırısı: Hangi cezalar verilebilir, Euro 2032 tehlikeye girer mi? - Resim : 3
Ankaragücü Başkanı Koca'nın Hakem Meler'e yumruk attığı an

“CEZANIN DİĞER BİR BOYUTU DA OLACAK”

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakemler kamu görevlisi niteliğinde sayılıyor.

Bu suçların tamamının kamu görevlisine karşı işlenen suçlar olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Bağlan, cezanın başka bir boyutunun da olacağını söyledi:

“Kişilerin ceza alacaklarını söylüyorum ama cezanın bir diğer boyutu da futbol disiplin talimatı üzerinden yapılacak sevkler olacak. Yani Ankaragücü Kulüp Başkanı için 3 yılı aşan dolayısıyla sürekli hak mahrumiyetine sebebiyet verecek yani kişinin herhangi bir sportif eylemden, yöneticilikten ve statlara girişinin yasaklanmasına varacak cezalar temennimiz.”

TFF Başkanı Büyükekşi'den Halil Umut Meler açıklaması: Ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili karar vereceğizTFF Başkanı Büyükekşi'den Halil Umut Meler açıklaması: Ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili karar vereceğizSpor

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN GÖRDÜĞÜ EN YÜKSEK HAK MAHRUMİYETİ CEZASININ VERİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye’de şu ana kadar bu durumun benzerinin olmadığını söyleyen Bağlan, “Bu kadar astronomik bir ceza gelecek mi göreceğiz. İlk kez karşılaşacağız fakat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en yüksek hak mahrumiyeti cezasının verileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ CEZA ALACAK MI?

Spor Hukukçusu Bağlan’a göre, saha olayları kapmasında Ankaragücü Kulübü de ceza alacak.

Misafirini döven bir ev sahibiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Bağlan, “Futbol Disiplin Talimatının 52’nci maddesi saha olaylarını anlatır. Sizin kendi evinizde çayınızı içen birini kalkıp bir anda yumruklamak, yere düştüğünde de suratına tekme atmanız ne kadar abes ise, kendi evinde oynanan bir maçta hakemi yumruklayan bir kulüp başkanı da o kadar abes aslında” dedi.

Fatih Altaylı'dan iktidara Faruk Koca eleştirisi: AKP kurucusu diye ödül verirsen o ödül gelir yumruk olurFatih Altaylı'dan iktidara Faruk Koca eleştirisi: AKP kurucusu diye ödül verirsen o ödül gelir yumruk olurSpor

EURO 2032 TEHLİKEYE GİRECEK Mİ?

Euro 2032’nin de tehlikeye gireceğini söyleyen Bağlan, Türkiye’nin bu konuda kanaat notunun da kötü geleceğini ifade etti:

“Zaten genel olarak Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan elimizin pek dolu döndüğü bir öz geçmişimiz yok. Düşünsenize daha kendi evindeki organizasyonu yapamayan birine Avrupa’daki bütün organizasyonu vermeyi kabul eder misiniz? Tüm Türkiye kamuoyu bu soruyu kendine sorabilir.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hakem Halil Umut Meler Faruk Koca Ankaragücü Euro Futbol Türkiye Futbol Federasyonu
Yine Sincan yine işkence iddiası: 'Yerlerde sürüklendiği için sırtında morluklar oluştu' 'Yerlerde sürüklendiği için sırtında morluklar oluştu'
Hatalı demlendiğinde faydası yok oluyor! Ihlamurun faydasının gitmemesi için... Hatalı demlendiğinde faydası yok oluyor! Ihlamurun faydasının gitmemesi için...
Ehliyeti olanlar dikkat! 2016 öncesinde aldıysanız süre daraldı Ehliyeti olanlar dikkat! 2016 öncesinde aldıysanız süre daraldı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında AKP'den kesin ihraç talebi Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında AKP'den kesin ihraç talebi
ÇOK OKUNANLAR
En sevilmeyen 3 burç belli oldu En sevilmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede!
Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı! Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar! Yargı oyunu bozdu Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar!
Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor! Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor!