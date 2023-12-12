Spor Hukukçusu Bağlan anlattı: Halil Umut Meler Saldırısı: Hangi cezalar verilebilir, Euro 2032 tehlikeye girer mi?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig’in 15.haftasında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler, etrafındaki kişilerce tekmelendi.

37 yaşındaki Halil Umut Meler, FIFA'nın uluslararası maçlarında da görev alıyor. Ayrıca Meler, UEFA'nın elit hakemler listesinde bulunuyor.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise, 2002-2011 yılları arasında AKP milletvekilliği yaptı. Koca, Erdoğan’ın 2014’te Cumhurbaşkanı seçilince taşındığı 12 yıl oturduğu Keçiören’deki evinin de sahibiydi.

Hakem Halil Umut Meler'e dün akşam Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yapılan saldırıyla ilgili olarak Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandı.

SPOR HUKUKÇUSU AYSU MELİS BAĞLAN: ALINACAK CEZA KİŞİLERİN DAHA ÖNCEKİ SABIKA KAYITLARIYLA DA İLGİLİ OLACAK

Gerçek Gündem’e konuşan Spor Hukukçusu Aysu Melis Bağlan, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişinin de ceza alacağını düşündüğünü söyledi.

Bağlan, “Türk Ceza Kanunu kapsamındaki soruşturmanın ve devamında açılması muhtemel olan davanın sonucunda alınacak ceza, kişilerin daha önceki sabıka kayıtları ve sicilleriyle de ilgili olacak. Şu ana kadar aldığım bilgiler doğrultusunda Türk Ceza Kanunu madde 86 üzerinden yani yaralama suçu üzerinden bir soruşturma başlangıcı söz konusu” dedi.

Ankaragücü Başkanı Koca'nın Hakem Meler'e yumruk attığı an

“CEZANIN DİĞER BİR BOYUTU DA OLACAK”

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakemler kamu görevlisi niteliğinde sayılıyor.

Bu suçların tamamının kamu görevlisine karşı işlenen suçlar olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Bağlan, cezanın başka bir boyutunun da olacağını söyledi:

“Kişilerin ceza alacaklarını söylüyorum ama cezanın bir diğer boyutu da futbol disiplin talimatı üzerinden yapılacak sevkler olacak. Yani Ankaragücü Kulüp Başkanı için 3 yılı aşan dolayısıyla sürekli hak mahrumiyetine sebebiyet verecek yani kişinin herhangi bir sportif eylemden, yöneticilikten ve statlara girişinin yasaklanmasına varacak cezalar temennimiz.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN GÖRDÜĞÜ EN YÜKSEK HAK MAHRUMİYETİ CEZASININ VERİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye’de şu ana kadar bu durumun benzerinin olmadığını söyleyen Bağlan, “Bu kadar astronomik bir ceza gelecek mi göreceğiz. İlk kez karşılaşacağız fakat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en yüksek hak mahrumiyeti cezasının verileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ CEZA ALACAK MI?

Spor Hukukçusu Bağlan’a göre, saha olayları kapmasında Ankaragücü Kulübü de ceza alacak.

Misafirini döven bir ev sahibiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Bağlan, “Futbol Disiplin Talimatının 52’nci maddesi saha olaylarını anlatır. Sizin kendi evinizde çayınızı içen birini kalkıp bir anda yumruklamak, yere düştüğünde de suratına tekme atmanız ne kadar abes ise, kendi evinde oynanan bir maçta hakemi yumruklayan bir kulüp başkanı da o kadar abes aslında” dedi.

EURO 2032 TEHLİKEYE GİRECEK Mİ?

Euro 2032’nin de tehlikeye gireceğini söyleyen Bağlan, Türkiye’nin bu konuda kanaat notunun da kötü geleceğini ifade etti:

“Zaten genel olarak Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan elimizin pek dolu döndüğü bir öz geçmişimiz yok. Düşünsenize daha kendi evindeki organizasyonu yapamayan birine Avrupa’daki bütün organizasyonu vermeyi kabul eder misiniz? Tüm Türkiye kamuoyu bu soruyu kendine sorabilir.”

Kaynak: Gerçek Gündem