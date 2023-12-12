Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında AKP'den kesin ihraç talebi

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AKP'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın AK Parti'den ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevki kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

MAÇLAR SÜRESİZ ERTELENDİ

Dün oynanan Ankaragücü-Rizespor müsabakasının ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya inmiş ve maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumruklamıştı.

Koca, saldırının ardından önce gözaltına alınmış daha sonra ise beraberindeki 2 kişi ile birlikte tutuklanmıştı.

Spor kamuoyu başta olmak üzere kamuoyundan birçok kesim olaya tepki göstermişti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de maçların süresiz ertelendiğini açıklamış, hakemler ise maçlara çıkmama kararı almıştı.