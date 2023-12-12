13 yaşındaki çocuk, okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, tartıştığı arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin bilgisayar oyunu yüzünden işlendiği üzerinde duruluyor.

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13 yaşındaki çocuk, okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı.

Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.’ye saldırdı. S.D., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. S.D.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan katil zanlısı T.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca, cinayetin "bilgisayar oyunu" yüzünden işlendiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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