Hataylı depremzede öğrenciler kendi okullarına geri dönmek istiyor: Okulun güçlendirilmeme nedeni ne?

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Nezahat Güven Anadolu Lisesi az hasar alan liselerden biri. Önce orta hasar verilen okula daha sonra az hasarlı denildi. Yetkililer, okulun kısa bir tadilat ile yeniden güçlendirilebilecek durumda olduğunu söylüyor. Ancak okula güçlendirme ve tadilat çalışmaları için ihale verilmiyor.

Okullarına geri dönemeyen öğrenciler ise başka bir lisenin binasında diğer öğrencilerle birlikte eğitim almak zorunda kalıyor.

CİMER’e yapılan onlarca şikâyete rağmen hiçbir geri dönüş alamayan öğrenciler Gerçek Gündem’e konuştu. Okullarına geri dönmek istediğini söyleyen öğrenciler, “Bu kadar yaşadığımız şeye rağmen deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler olarak eğitim gibi en temel ihtiyacımız bile karşılanmıyor” dedi.

“BAKANLIKLARA DA BAŞVURULDU AMA HİÇBİR GERİ DÖNÜŞ YOK”

Gerçek Gündem’e konuşan 12’nci sınıf öğrencisi Zehra Bayar, Nezahat Güven Anadolu Lisesi’nin az hasarlı olmasına rağmen okuluna geri dönemediğini söyledi. Öğrencilerin okula dönememesinin nedeni ise okula ihalenin verilmemesi.

Bayar, “Okul idaremizin onca başvurusu göz ardı edildi çünkü onlar da okulumuzun tamiratı için Bakanlıklara başvurmuştu fakat hiçbir geri dönüş sağlanmadı” dedi.

“BAZI ARKADAŞLARIM OTOSTOP ÇEKİYOR”

Bayar, kendisinin ve arkadaşlarının pek çok sorunlarının olduğunu söyledi. Bu sorunların başında ise ulaşım sorunu geliyor:

“Okuldan akşam 6’da çıkıyoruz. Çok karanlık oluyor, her yer enkaz ve moloz yığını. Birçok arkadaşıma servis de ayarlanmadı. Çoğu arkadaşım Samandağ ya da Odabaşı’ndan geliyor. Onları ya aileleri okuldan alıyor ya da birkaç otobüs değiştirerek evlerine gidiyorlar. Bazı arkadaşlarım ise otostop çekiyor.”

“12’NCİ SINIFIZ AMA DERS ÇALIŞAMIYORUZ”

Kendi okulları olan Nezahat Güven Anadolu Lisesi’nde hasar olmadığını söyleyen Bayar, bir aylık tadilatla bile okulun yeniden eğitim faaliyetlerine başlayabileceğini ifade etti.

Mevcut idarenin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini söyleyen Bayar, “Kendi okulumuza geçmek yerine başka okullarda sürükleniyoruz. 12’nci sınıfız ama ders de çalışamıyoruz. Dersim 12 buçukta başlıyor ama servis beni saat 11’de alıyor. Akşam 6 buçukta eve varıyorum. Servisin bıraktığı yerden eve yürümek zorunda kalıyorum” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLERİMİZ TAYİN İSTEMEYE MECBUR BIRAKILIYOR”

Öğretmenlerinin koşullardan dolayı tayin istemeye mecbur bırakıldığını söyleyen Antakyalı depremzede, “Okulda 3 yıl önce kurduğumuz bir tiyatro topluluğumuz var fakat onun gibi daha birçok çalışmamızı sürdüremiyoruz. İşin psikolojik sorunları bir tarafa sosyal etkinlik açısından da çok büyük bir yoksunluk yaşıyoruz. Ayrıca öğretmenlerimizin yaşadıkları da göz ardı edilmemeli. Birçoğu zorunluluktan şehir dışına yerleşiyor” dedi.

“ÜCRETSİZ SERVİSLER ÇOK YETERSİZ KALIYOR”

Nezahat Güven Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Samiye Yakıcı da kendi okuluna geri dönüp eğitim görmek isteyen öğrencilerden biri.

Kendi okulunda olmak yerine Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nde eğitim almak zorunda kaldıklarını söyleyen Yakıcı da birçok sorunla karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Ücretsiz servislerin çok yetersiz kaldığını ifade eden Yakıcı, “Bize ücretsiz servisler ayarlanacağı söylenmişti ama herkese ayarlanmadı. Bu servislerde tıkış tıkış gidiyoruz, servise binemeyen arkadaşlarımız ise akşamın o saatinde otostop çekmek zorunda kalıyor” dedi.

İHALE VERİLMEMESİNİN NEDENİ NE?

Eylül ayında okulların açılacağı zaman Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi valilik binası olarak kullanıldığı için hem o lisenin öğrencileri hem de Nezahat Güven Anadolu Lisesi öğrencileri için öğretime açık değildi.

Okullar açıldığında Nezahat Güven Anadolu Lisesi öğrencileri ise Gümüşgöze Ortaokulu’nda eğitim görüyordu.

Nezahat Güven Anadolu Lisesi öğrencileri kendilerine, “Sizin okulunuzun tamiratı ve güçlendirilmesi için okula ihale verilmiyor. Siz Gümüşgöze Ortaokulu’nda okuyacaksınız” denildiğini söyledi.

Nezahat Güven Anadolu Lisesi binası az hasarlı olmasına rağmen şu an bomboş. Okul binası kaymakamlık, belediye gibi resmi amaçlar için de kullanılmıyor.

Eğitim-Sen öğretmenlerinin, Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünde yaptıkları basın açıklamasından Valilik, Necmi Asfuroğlu binasından çıktı. Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi ve Nezahat Güven Anadolu Lisesi öğrencileri de Necmi Asfuroğlu binasına geçti.

Kaynak: Gerçek Gündem