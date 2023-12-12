Puma İsrail ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı

Puma, İsrail Milli Futbol Takımı ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. Şirketten yapılan açıklamada kararın 1 yıl önce alındığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Puma İsrail ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı

Spor giyim devi Puma, İsrail Milli Futbol Takımı ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.

Puma, kararı İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim tarihinden önce aldığını bildirdiği açıklamada, İsrail Milli Futbol Takımı’na sponsorluğunu geri çektiğini duyurdu.

Anlaşmanın iş ve mali kaynaklı nedenlerle sonlandırıldığı açıklanırken, İsrail’i boykot çağrılarının kararda etkili olmadığı belirtildi. Kararın bir yıl önce alındığını kaydeden Puma, İsrail Futbol Federasyonu’yla sponsorluk anlaşmasını yenilemeyeceklerini bildirdi.

Etiketler
İsrail Hamas Boykot
Son Güncelleme:
Meclis'te konuşma yapıyordu: Saadet Partili vekil birden yere yığıldı Meclis'te konuşma yapıyordu: Saadet Partili vekil birden yere yığıldı
Hatalı demlendiğinde faydası yok oluyor! Ihlamurun faydasının gitmemesi için... Hatalı demlendiğinde faydası yok oluyor! Ihlamurun faydasının gitmemesi için...
Ehliyeti olanlar dikkat! 2016 öncesinde aldıysanız süre daraldı Ehliyeti olanlar dikkat! 2016 öncesinde aldıysanız süre daraldı
Türkiye'de çalışan araştırması: Her 2 kişiden birinin psikolojisi zayıf Türkiye'de çalışan araştırması: Her 2 kişiden birinin psikolojisi zayıf
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede!
Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı! Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı!
Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor! Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor!
Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı: En dayanıklı binalar bile yıkılır Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı: En dayanıklı binalar bile yıkılır
En sevilmeyen 3 burç belli oldu En sevilmeyen 3 burç belli oldu