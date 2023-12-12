Puma İsrail ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı

Spor giyim devi Puma, İsrail Milli Futbol Takımı ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.

Puma, kararı İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim tarihinden önce aldığını bildirdiği açıklamada, İsrail Milli Futbol Takımı’na sponsorluğunu geri çektiğini duyurdu.

Anlaşmanın iş ve mali kaynaklı nedenlerle sonlandırıldığı açıklanırken, İsrail’i boykot çağrılarının kararda etkili olmadığı belirtildi. Kararın bir yıl önce alındığını kaydeden Puma, İsrail Futbol Federasyonu’yla sponsorluk anlaşmasını yenilemeyeceklerini bildirdi.