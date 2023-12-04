El konulan mahallenin muhtarı anlattı: Bakan yardımcısına göre Hatay’daki mağduriyet ‘helalleşme yöntemiyle’ giderilecek

Antakya ve Defne’de yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı mahallere el konulmuş, 207,35 hektar büyüklüğe sahip alan hasarlı ve hasarsız yapılarla birlikte komple rezerv alanı ilanı edilmişti.

Antakya ve Defne’de el konulan 8 mahalle şöyle: Akdeniz Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Elektrik Mahallesi, Cebrail Mahallesi, Akevler Mahallesi, Gazi Mahallesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi.

Gerçek Gündem’e konuşan Akdeniz Mahallesi muhtarı Murat Sertel, mahallesi için durumun hala net olmadığını söyledi. Sertel, “Antakya ve Defne’nin şanslı mahallelerinden biriyiz biz. Depremden sonra çok fazla ölüm olmadı, sağlam kalan binalar da var. Orta hasarlı binalar da mevcut” dedi.

SON GÜN 29 ARALIK

Sertel, geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen’in Hatay’a geldiğini ve Akdeniz Mahallesi’ni birlikte gezdiklerini söyledi:

“Bakan yardımcısıyla mahalleyi birlikte gezerken Gürgen, ‘Burada sağlam ve orta hasarlı bina çok. Orta hasarlı binalar 29 Aralık’a kadar güçlendirme başvurusu yapmak zorunda. Son gün 29 Aralık. 29 Aralık’tan sonra bu başvuruya bağlı olarak biz karar vereceğiz’ dedi.”

Akdeniz Mahallesi’ndeki orta hasarlı binalara güçlendirme yapılması için dilekçe vermenin son tarihi 29 Aralık. Orta hasarlı binaları olanlar kendileri dilekçe vermek zorunda. Orta hasarlı binalara güçlendirme yapılıp yapılmayacağını ise vatandaşlar belirleyecek.

BAKAN YARDIMCISI HELALLEŞME YÖNTEMİNE GİDİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Akdeniz Mahallesi muhtarı Sertel, Hataylılar için oluşacak mağduriyeti şu sözlerle açıkladı:

“Örneğin 180 metrekare dairesi olan bir vatandaş daha küçük bir dairede oturmak zorunda kalacak. Bu mağduriyeti nasıl giderecekler bilmiyoruz. Biz bunu Bakan Yardımcısına da sorduk, bu mağduriyeti nasıl gidereceksiniz diye. Bakan yardımcısı helalleşme yöntemine gidileceğini söyledi.”

“AMA BU BELLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA OLACAK”

Muhtar Sertel, bu konuyu özellikle Bakan yardımcısına sorduğunu ve yaşanılacak olan mağduriyetin nasıl önleneceği hakkından Bakan’dan şu cevabı aldığını anlattı:

“Bakan yardımcısı, ‘Apartman sakinlerini anahtar dağıtımı sırasında toplayacağız. Hisse payı neyse onun üzerinde doğacak tüm olumsuzlukları kaldırma adına vatandaşlara ödeme yapılacak ya da TOKİ’ye ödeme yapılırken ona göre ödeme alınacak. Şimdi tam net konuşmamam lazım ama bu yola gidilecek’ dedi. Mağduriyet yaşanmayacak, kaç dairesi varsa vatandaşlar anahtar alacak ama bu belli bir ücret karşılığında olacak’ dedi.”

“TOKİ ALACAK VATANDAŞLAR BİLE PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK”

Hiç kimseye bedava daire verilmeyeceğini söyleyen Sertel, herkesin para ödemek zorunda kalacağını ifade etti. Sertel, “Normalde bu işler sosyal devlette parasız olur. TOKİ alacak vatandaşlar bile para ödemek zorunda kalacak. Sosyal devlet anlayışında vatandaşa yardım edilmesi gerekir çünkü hiç kimsenin suçu yok. Asıl suçlu olanlar o yeri imara açan belediyeler, müteahhitler ve imar izni veren devlet kurumları. Sosyal devlet anlayışında evler vatandaşa ücretsiz verilmesi gerek” diye konuştu.

“YARDIMLAR KESİLDİ, KIŞ GELİYOR, HİÇ KİMSEDE BATTANİYE YOK”

Hataylı depremzedelerin hala çadırlarda kaldığını söyleyen Sertel, vatandaşların çok zor şartlarda yaşamaya çalıştığını ifade etti:

“Mahallemde insanlar çadırlarda yaşıyor, vatandaşlar konteynere gitmek istiyor ama konteyner yok. Devlet, vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde herkesi ev sahibi yapmalı çünkü vatandaşlar mağdur. Kış geliyor, hiç kimsede soba yok, battaniye yok. Yardımlar da kesildi. Herkes kendi bütçesiyle yemek yiyor. Biz de AHBAP gibi bazı kuruluşlardan mahallemize birkaç koli yardım getirmeye çalışıyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem