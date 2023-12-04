7 bin öğrenciye bilgisayar desteği

Teknoloji Destek Projesi kapsamında, 5 bin 224 öğrenciye bilgisayar ve teknolojik destek sağlandı.

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7 bin öğrenciye bilgisayar desteği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 2020 yılında başlatılan Teknoloji Destek Projesi kapsamında bugüne kadar 7 binden fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet ve bilgisayar desteği sağlandı.

Pandemi süreci ile birlikte öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzak kalması, eğitim sisteminin devam edebilmesi için bilgisayar ve teknolojik ekipman ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. ÇYDD, pandeminin eğitim sistemi üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve öğrencilerin eğitim hakkını korumak amacıyla Teknoloji Destek Projesi’ni başlatmıştı.

Proje kapsamında, pandemi sürecinde 5 bin 224 lise ve üniversite öğrencisine bilgisayar desteği sağlandı. Normalleşme sürecinde de devam eden Teknoloji Destek Projesi ile toplamda 7 binden fazla bilgisayar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. ÇYDD tarafından yürütülen projede, öğrencilere sağlanan teknolojik destek ile eğitim süreçlerine katılımlarını artırarak gelecekleri için daha sağlam bir temel oluşturmaları hedefleniyor.

ÇYDD’den bugün yapılan yazılı açıklamada, daha fazla öğrenciye ulaşabilmek amacıyla projenin hız kesmeden devam edeceği ve bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun her kesimine dokunarak daha adil bir gelecek için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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