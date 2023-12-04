Yalçın Küçük'ün arşivi Kadıköy Belediyesi'nin kütüphanelerine taşınıyor

Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün binlerce kitaptan oluşan arşivi Kadıköy Belediyesi'nin kütüphanelerine taşınacak.

Son Güncelleme:
Yalçın Küçük'ün arşivi Kadıköy Belediyesi'nin kütüphanelerine taşınıyor

Düşünce ve akademi hayatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün 3 bin kitaplık arşivi, notları ve kimi şahsi eşyaları Kadıköy Belediyesi kütüphanelerine taşınacak.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun sosyal medyadan duyurduğu habere göre, kitapların tasnifi yapıldıktan sonra, araştırmacıların kullanımına açılacak.

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerde yer alacak eserlerin arasında birçok dilden tarih, siyaset ve felsefe kitapları yer alacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Barış Terkoğlu Kadıköy Kadıköy Belediyesi
Son Güncelleme:
Çiçeği yeniden coşturma yöntemi! Ölmek üzere olan bir bitki nasıl kurtarılır? Çiçeği yeniden coşturma yöntemi! Ölmek üzere olan bir bitki nasıl kurtarılır?
Acı gerçek DİSK-AR'ın raporunda: En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 105,5 Acı gerçek DİSK-AR'ın raporunda: En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 105,5
Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta deprem!
Yalı Çapkını dizisinin yıldızı hastaneye kaldırıldı Yalı Çapkını dizisinin yıldızı hastaneye kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti
Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: İstanbul'dan da hissedildi Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: İstanbul'dan da hissedildi
Barış Terkoğlu: Kabataş gelini neden boşandı? Barış Terkoğlu: Kabataş gelini neden boşandı?
5 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?