Yalçın Küçük'ün arşivi Kadıköy Belediyesi'nin kütüphanelerine taşınıyor

Düşünce ve akademi hayatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün 3 bin kitaplık arşivi, notları ve kimi şahsi eşyaları Kadıköy Belediyesi kütüphanelerine taşınacak.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun sosyal medyadan duyurduğu habere göre, kitapların tasnifi yapıldıktan sonra, araştırmacıların kullanımına açılacak.

Güzel bir haber…

Yalçın Küçük arşivi Kadıköy’e geliyor.

Kadıköy Belediyesi, Küçük’ün yılların birikimi olan binlerce kitabını, notlarını ve kimi şahsi eşyalarını Kadıköy’ün kütüphanelerine taşıyor. pic.twitter.com/0r4jeUZpGg — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) December 4, 2023

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerde yer alacak eserlerin arasında birçok dilden tarih, siyaset ve felsefe kitapları yer alacak.



Kaynak: Gerçek Gündem