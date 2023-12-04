Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'in Elbistan ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2023
KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/GCTAzY6Pl0
04.12.2023, 14:20:02 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli