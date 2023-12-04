Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'in Elbistan ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

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