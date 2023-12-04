Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'in Elbistan ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.