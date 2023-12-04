Yalova’da deprem sonrası öğrencilerin tahliyesi güvenlik kamerasında

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova’da bir okulda öğrencilerin tahliye anı, güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi.

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Yalova’da deprem sonrasında bazı okullarda öğrencilerin bahçeye tahliyesi gerçekleştirildi, bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yalova Bilge Okulları Müdürü Nazmi Karahasanoğlu, deprem sonrası yaşananlarla ilgili, “Deprem okulumuzda az da olsa hissedildi. Tüm sınıflarımızda deprem tatbikatlarında yapıldığı şekilde çök, tutun, kapan uygulandı. Daha sonra bütün çocuklarımız sırayla güvenli şekilde okuldan boşaltıldı. Daha önceden belirlenmiş acil toplama yerinde toplandık. Çocuklara burada yeniden depremle ilgili bilgilendirme yapıldı” dedi.

Öte yandan, Yalova Valisi Hülya Kaya ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk kentte depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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