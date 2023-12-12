TFF Başkanı Büyükekşi'den Halil Umut Meler açıklaması: Ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili karar vereceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırdığı ve çevresindekilerin hastanelik ettiği FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi şunları söyledi:

"Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Gerekli açıklamalarımızı yaptık. Bugün Halil Umut Meler hocamızı ziyaret ettik. Dün gece anında hızlı şekilde toplandık. Yine hızlı şekilde buraya geldik. Sağlık durumu iyi. İnşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Bir an önce ailesine gitmek, İzmir'e dönmek istiyor. Bu yapılan saldırı gerçekten hepimizi çok derinden üzdü. Çok üzülüyoruz. Bu tür konularla keşke burada olmasaydık.

‘GEREK SUÇLULARI GEREKSE BUNA SEBEP VEREN TÜM PAYDAŞLARI BURADAN TEKRAR BİR KENDİLERİNE GELMESİNİ ÖZELLİKLE TÜM KAMUOYUNDAN TALEP EDİYORUM’

Biz TFF olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Vatandaşlarımızı onurlandırdık, gururlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği aldık. Bu iş kesinlikle, bu unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması lazım. Akşam yeter dedim. Buraya gelmemiz sadece bir geçmiş olsun için değil. Önemli görüşmeler yapacağız. Bakanlarımızla önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın her türlü gerek suçluları gerekse buna sebep veren tüm paydaşları buradan tekrar bir kendilerine gelmesini özellikle tüm kamuoyundan talep ediyorum.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Yarın TFF toplantımız var. Yarın yönetim toplantımızda tüm konuları açıklığıyla ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bugün temaslarımızı yapalım. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu, 2 hafta sonra tekrar aynı hale döndü, bunu kabul etmiyorum.

EURO 2032 AÇIKLAMASI

EURO 2032'nin bizden alınması söz konusu değil. Ceferin aradı, 'Yanınızdayız' dedi. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyelim. Futbolun doğru şekilde devam etmesi önceliğimiz. Hakemimiz önemli. Hakemlerimizin ruh sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız. Daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız."

NE YAŞANMIŞTI?

Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nün başkanı, maç bitimi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yanına gelerek yumruk atıp saldırdı.

Maçın sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edilmişti.

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi.

Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Aktarılan bilgiye göre, Ankaragücü Başkanı Koca dahil, soruşturma kapsamında adı geçen 3 kişi tutuklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem