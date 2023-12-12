Fatih Altaylı'dan iktidara Faruk Koca eleştirisi: AKP kurucusu diye ödül verirsen o ödül gelir yumruk olur

Gazeteci Fatih Altaylı, dün oynanan lig maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişiler tarafından darp edilen hakem Halil Umut Meler olayı hakkında bir yazı kaleme aldı.

Koca'nın 26 Aralık 2022 tarihinde Fair-Play ödülü aldığını hatırlatan Fatih Altaylı, "AKP kurucusu ve iki dönem milletvekili diye bir kulüp başkanına “Fair Play ödülü” verirsen o ödül gelir yumruk olur" dedi.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Ankaragücü teknik direktörünün saldırıdan saniyeler önce, hakeme parmağını sallayarak küfürler savurduğu ve sahaya girmesinin İlhan Palut tarafından engellendiği görüntüler konuşuluyor. Peki aynı kişinin, yani Ankaragücü teknik direktörünün çok önce verdiği bir röportajda “Halil Umut Meler’i hayatım boyunca unutmayacağım” dediğini de hatırlıyor mu herkes!

'FEDERASYON DA BU ÜLKENİN AYNASIDIR'

Belli ki, unutmamış, unutturmamış! Saldırı kadar vahim olan ise olayın sorumlularında bir üzüntü, bir pişmanlık olmaması. Elbette tüm Ankaragücü taraftarı değil ama bir grup, Başkan’a destek çıkıyor, hak veriyor, alkışlıyor. Rezilliğin dik alası budur. Bence ilk adımı hakemler atmalı. Türkiye’nin en iyi okullarda eğitim almış, en kaliteli gibi görünen kulüp başkanının hakemleri hedef alarak “Onlara nefes aldırmayın, nerede görürseniz tepki gösterin, AVM’de bile görseniz tepki gösterin” dediği bir ülkede süresiz olarak maçlara çıkmama kararı aldıklarını açıklamak zorundalar. Futbol Federasyonu elbette işlerin buraya gelmesinin sorumlusudur. AKP kurucusu ve iki dönem milletvekili diye bir kulüp başkanına “Fair Play ödülü” verirsen o ödül gelir yumruk olur. Ama kimse de federasyonu baş sorumlu ya da tek sorumlu ilan etmesin. Sonuçta federasyon da bu ülkenin aynasıdır. Aynada gördüğümüz kendi yansımanızdır.”

NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nün başkanı, maç bitimi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yanına gelerek yumruk atıp saldırdı.

Maçın sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edilmişti.

Koca dahil, soruşturma kapsamında adı geçen 3 kişi tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler'in ise hayati tehlikesi bulunmamakla beraber, yarın hastaneden taburcu edileceği açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem