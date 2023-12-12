Galatasaray'da kötü haber!

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Jarell Martin sakatlandı. Martin'in sağ diz patellar tendonunun koptuğu bildirildi.

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Galatasaray'da kötü haber!

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Jarell Martin sakatlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında oynanan Pınar Karşıyaka karşılaşmasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Jarell Martin'in muayene ve tetkikleri gerçekleştirildi.

TENDON KOPMASI YAŞADI

ABD'li oyuncunun sağ diz patellarında tendon kopması yaşadığı tespit edildi.

Galatasaray'da kötü haber! - Resim : 1

Martin'in tedavisinin uzun soluklu olacağının aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuz Jarell Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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