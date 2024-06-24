Amedspor'un yeni transferi Acun'dan: İmza atmaya geldi

Trendyol 1. Lig'e yeni yükselen Amedspor, Hull City'den Adama Traore'yi transfer etti.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Amedspor'a imzayı attı.

Amedspor bu transferi şu sözlerle duyurdu:

"İngiltere Championship kulüplerinden Hull City forması giyen 28 yaşındaki Malili oyun kurucu Adama Traoré’yi renklerimize bağladık. Futbolseverlerin Fransa Ligue 1 kulüplerinden Monaco ve Metz’den de hatırlayacağı Traoré, ülkemizde en son Hatayspor forması giymişti. Bu sezondan itibaren TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan kulübümüzün formasını terletecek ve Amedspor için mücadele edecek olan Adama Traoré’ye hoş geldin diyoruz. Camiamıza hayırlı olsun..."

Hull City'de geçtiğimiz sezon 25 maçta süre alan Malili futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.