Ünlü spor yazarından TFF'ye sert sözler: 'Sizinle aynı gemide olmamakla iftihar ediyorum'

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke bugün yayınlanan EURO 2024 değerlendirmesinde Milli Takıma ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik eleştiriler getirdi.

Meleke'nin yazısı, TFF tarafından şu sözlerle yalanlandı:

"Hürriyet gazetesinde Uğur Meleke imzasıyla yayınlanan ve "bence" diye başlayan yalan haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur.

Bilgiye, belgeye dayanmayan, manipülasyon amaçlı haber ve yorumlara itibar edilmemesi, Türk futbolunun geleceği ve millî takımımızın başarısı için çok önemlidir.

Art niyet taşıyan dezenformasyonlara karşı hukuksal girişimlerin de başlatıldığını değerli kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

"SİZİNLE AYNI GEMİDE OLMAMAKLA İFTİHAR EDİYORUM"

TFF'nin açıklamasına, Uğur Meleke'den sert karşılık geldi.

Uğur Meleke bu bildiri üzerine sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı:

"Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan "Bence Arda'nın oynamama nedeni Büyükekşi ve Altıntop" başlıklı köşe yazıma Türkiye Futbol Federasyonu bir yanıt vermiş. Verdikleri yanıtın paçalarından akan cehaleti kamuoyuyla paylaşma adına bu bilgilendirmeyi yapmak istedim."

"Yazım aşağıda. TFF aylardır 2005’liler konusunda garip bir iletişim yaptı. Bu çocukları 2032’ye hazırlıyoruz gibi bir propaganda. Önce Semih’e kötü muamele. Can kadroda yok. Sonunda Arda-Kenan yedek bırakıldı. Bu çocuklarla Büyükekşi ve Altıntop'un tuhaf bir derdi var."

"BELLİ Kİ HABERLE KÖŞE YAZISI ARASINDAKİ FARKI BİLMİYORLAR"

TFF'nin yanıtında “Bence diye başlayan yalan haber” diye bir ifade var. Belli ki haberle köşe yazısı arasındaki farkı bilmiyorlar! Köşe yazısı kişisel görüştür, özü “sübjektivite”dir. “Bence” demelidir zaten köşe yazısı. Ben köşe yazarıyım. Hayatımda hiç haber yapmadım.

Sadece siteden yapmıyorlar açıklama. Büyükekşi’nin iletişim müşaviri bana mesajlar da atıyor. Öyle bir müşavir ki, “bağlaç olan ki” ile “ek olan ki”yi ayırt edemiyor. İmlâ katli ekte. Tff’de personel kalitesi buysa, haberle köşe yazısını ayırt edememeleri normal galiba.

Hukuki işlemlere başladıklarını söylüyorlar benim hakkımda. 19 yıldır bu işi yapıyorum. Defalarca dava edildim. Bir kere bile haksız çıkmadım. 19 senedir verdiğiniz yemeklere bir kere gelmedim, uçaklarınıza bir kez binmedim. Ama mahkemelerinize gelirim gururla.

Belki zengin değilim, Maybech’lere binmiyorum. Özel uçaklarla gezmiyorum. Ama sizinle aynı gemide olmamakla iftihar ediyorum."