Fenerbahçeli yıldız isim için yolun sonu göründü

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda yaşadığı sakatlık sonrası aylarca sahalardan uzak kalan Luan Peres, geride bıraktığımız sezonun ilk haftalarında da dizinden ameliyat olmuştu. Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe macerası sona eriyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe yeni sezonda Luan Peres'i kadroda düşünmüyor. Ülkesi Brezilya'dan talipleri olan futbolcu için kulübe resmi bir teklif ulaşmazsa sarı-lacivertliler Luan Peres'in sözleşmesini feshetmek için harekete geçecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.