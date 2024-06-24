FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 'transfer yasağı' sayfasında yaptığı güncellemeye göre, 2 Süper Lig ekibine kötü haber geldi.

FIFA'nın 24 Haziran 2024 tarihinde yayınladığı güncelleme ile birlikte Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı verildi.

Bu karar, daha önce yasaklı kulüpler arasında yer almayan Samsunspor için büyük bir şok oldu.

Samsunspor'un yanı sıra, Süper Lig'den Kayserispor, TFF 2. Lig'den ise Yeni Malatyaspor ve Giresunspor da 2 dönem transfer yasağı alan kulüpler arasında yer alıyor.