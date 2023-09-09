Ali Koç duyurdu: Fenerbahçe bir efsanenin daha heykelini dikecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımında forma giyen efsane futbolcu Alex de Souza'nın ardından bir ismin daha heykelinin dikileceğini açıkladı.

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Ali Koç duyurdu: Fenerbahçe bir efsanenin daha heykelini dikecek

Fenerbahçe’de bir ismin daha heykelinin dikilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.
Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç kararı "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak" ifadeleriyle duyurdu.

Eda Erdem'in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, "Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir" diye konuştu.

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