Kayserispor'a imza atacak

Süper Lig’in ilk 4 haftasında 6 puan toplayan ve namağlup takımlar arasında yer alan Kayserispor’da teknik direktör değişikliği yaşanıyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın istifa etmesi üzerine harekete geçen Kayserispor yönetimi, geçen sezon Ümraniyespor’da 28 maç görev yapan Recep Uçar ile anlaşma kararı aldı. Kayserispor yönetimi, gün içerisinde Recep Uçar’ı Kayseri’ye davet edip son bir görüşme yapıp resmi sözleşmeye imza atmak amacında.

Sarı kırmızılı kulüp, Sportif direktör Murat Duman’ın ısrarcı olduğu Recep Uçar ile 2 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA