TFF açıkladı: Trendyol Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

TFF, Süper Lig’in ilk yarısında oynanacak olan derbi maçlarının tarihini açıkladı. Buna göre Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 24 Aralık’ta oynanacak.

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TFF açıkladı: Trendyol Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in ilk yarısının maç programını açıkladı. Bu kapsamda ligin ilk yarısında oynanacak olan derbi maçlarının tarihleri belli oldu.

İşte derbi tarihleri:

17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş

21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş

4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor

9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe

24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray

TFF açıkladı: Trendyol Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu - Resim : 1

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