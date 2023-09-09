TFF açıkladı: Trendyol Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in ilk yarısının maç programını açıkladı. Bu kapsamda ligin ilk yarısında oynanacak olan derbi maçlarının tarihleri belli oldu.

İşte derbi tarihleri:

17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş

21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş

4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor

9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe

24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray