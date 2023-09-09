TFF açıkladı: Trendyol Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
TFF, Süper Lig’in ilk yarısında oynanacak olan derbi maçlarının tarihini açıkladı. Buna göre Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 24 Aralık’ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in ilk yarısının maç programını açıkladı. Bu kapsamda ligin ilk yarısında oynanacak olan derbi maçlarının tarihleri belli oldu.
İşte derbi tarihleri:
17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş
21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş
4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor
9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe
24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray
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