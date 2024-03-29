Ali Koç, 2 Nisan'daki genel kurul öncesi camiayı topluyor: Devletin 3 Temmuz’dan sonra Fenerbahçe’ye borcu var!

Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç, Trabzonspor maçında yaşananlara dair ve 2 Nisan'da yapacakları Olağanüstü Genel Kurul'a dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, 3 Temmuz'a vurgu yaparak, "Devletin 3 Temmuz’dan sonra Fenerbahçe’ye borcu var. Deprem oluyor. Ligler başlayınca üç büyük kulübün stadyumunda hükümete tepki oluyor. Sadece Fenerbahçe’ye deplasman yasağı geliyor" ifadelerini kullandı.

Koç, 2 Nisan için "Trabzonspor maçı, kesinlikle burada toplanmamızın ya da 2 Nisan'da genel kurula gitmemizin nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Trabzon'daki olay tamamen organize ve belli bir amaçla bizi şampiyonluktan etmek üzerine kurulmuş bir örnek. 2 Nisan’da gerekirse sahura kadar birlikteyiz" dedi.

Ali Yıldırım Koç'un sözlerinden satır başları şöyle:

"İki tane ekstrem var; Biri hiçbir şey yapmamak ki bana sorarsanız en kötüsü budur. Diğer ekstrem ise ligden çekilmek, bir süre futbol faaliyetlerini durdurmak. Bu iki ekstremin arasında muhtelif konular, alternatifler var. İnsanlarla istişare ettikçe daha da yeni fikirler geliyor.

'2 NİSAN’DA GEREKİRSE SAHURA KADAR BİRLİKTEYİZ'

Yarın Samandıra’da teknik kadromuz ve oyuncularımızla konuşacağız. Fenerbahçe, kendisine reva görülen bu muameleye artık isyan ettiği için camia olarak belirli konularda karar almak amacıyla Salı günü toplanıyor. Trabzonspor maçı, kesinlikle burada toplanmamızın ya da 2 Nisan'da genel kurula gitmemizin nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Trabzon'daki olay tamamen organize ve belli bir amaçla bizi şampiyonluktan etmek üzerine kurulmuş bir örnek. 2 Nisan’da gerekirse sahura kadar birlikteyiz.

'DENİZLİSPOR MAÇINA GÖRE OYUN DAHA ÇOK DURDU'

Güvenlik zafiyetini kimse bize açıklayamaz. Derbilerin nasıl olduğunu herkes biliyor. Stadyumda polis olmaması, açıklaması olacak bir konu değil. Trabzon’da polis yoktu. Stadyumlarda genelde bardakla verilir, pet şişeler atılıyordu… Üst araması olmamış. Karadeniz insanı merttir. Maskeyle maça gidildiğini hiç hatırlamıyorum. Bir kez daha Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi elinden alınacaktı. Trabzon Emniyet Müdürü’nün hala görevde olması, bize verilen bir mesaj. 2-0 öndeyken futbolcularımızın can güvenliği için hocamıza ‘Takımı çekebilirsin’ mesajı verme ihtiyacı duyuyorum. Bu Türk futbolunun kepazeliğidir. Bu maçın bu noktaya gelmesinin bir numaralı sorumlusu hakem! Ama Türkiye’de böylesine siyasi ve bürokrasi gücü olan kulübün maçını iptal edecek bir hakem var mı? Futbolcularımıza ceza vereceklermiş! Onların menfaatleri açısından inşallah vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda sıkıntıya girer. Pendik maçında 2006’da şampiyonluğumuzun çalındığı Denizlispor maçına göre oyun daha çok durdu.

'DEVLETİN FENERBAHÇE’YE BORCU VAR'

Devletin 3 Temmuz’dan sonra Fenerbahçe’ye borcu var. Deprem oluyor. Ligler başlayınca üç büyük kulübün stadyumunda hükümete tepki oluyor. Sadece Fenerbahçe’ye deplasman yasağı geliyor. İçişleri Bakanı tarafından. Bizi siyasetin içine çekiyorlar. 13 senede 1 şampiyonluğun sadece Fenerbahçe yönetimlerinin hatalarından, kadro mühendisliklerden mi olduğunu zannediyorsunuz? Böyle bir şeye inanabiliyor musunuz? Üç oy fazla almak için bizi suçlayabiliyor. Biz herhalde başka ülkenin takımıyız. Biz bu ülkede fazlalık mıyız? Ben bunu anlıyorum. (AKP’nin Trabzon adayı Ahmet Metin Genç’e yanıt)

'MAKİNEYE BAĞLAYIN MAKİNEYİ BOZAR'

Türk futbol tarihi bu sezondan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. TFF, kayıtları açıkladı. Adam, ‘Ruh halimi hatırlayamıyorum.’ diyor. Hep tescilli hakemler bunların maçlarına veriliyor. Aziz Yıldırım’ın dediği gibi, “Bunlar her şeyi yapar ama hiçbir şeyi yapmamış gibi davranıyorlar. ‘Konut için yarışalım.’ dediler. ‘Biz yapamayız, o kadar paramız yok.’ diyoruz. Biz yaparız dediğimiz şeyi yaparız. ‘Ne olacak 50-100 tane yaparsın.’ diyor. Hayatı yalan olan… Makineye bağlayın makineyi bozar."

NE OLMUŞTU?

Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmış, mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girmiş ve Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı.

Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 12 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmiş, bu taraftarların 5'i ise tutuklanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa etmiş, kulübünün 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurulu'na işaret ederek "Ligden çekilmeyi veya başka lige katılmayı" oylayacaklarını dile getirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem