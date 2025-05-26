Alcaraz ve Swiatek Hata Yapmadı

Fransa Açık tenis turnuvasında ilk tur maçları oynanırken, son şampiyonlar Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek ikinci tura yükseldi.

Alcaraz ve Swiatek Hata Yapmadı

Fransa Açık heyecanı sürerken, teklerde son şampiyonlar Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek ilk turda hata yapmayarak ikinci tura yükseldi.

Tek erkeklerde Carlos Alcaraz, İtalyan rakibi Giulio Zeppieri'yi 6-3, 6-4, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı.

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Norveçli tenisçi Casper Ruud ise İspanyol raket Albert Ramos-Vinolas'ı 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

NAVARRO’DAN SÜRPRİZ VEDA

Tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, Slovak rakibi Rebecca Sramkova'yı 6-3, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Tek kadınlarda 8 numaralı ABD'li raket Emma Navarro ise 22 yaşındaki İspanyol rakibi Jessica Bouzas Maneiro'ya 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya birinci turda veda etti.

Kaynak: AA

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