Ahmet Nur Çebi sessizliğini bozdu: Tüpraş Stadyumu iddialarına cevap verdi

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, mevcut başkan Hasan Arat'ın kendisi hakkındaki iddialarına cevap verdi.

Arat, "Stat sponsorluk anlaşması karşılığı Tüpraş'tan tahsil edilen bedeller ile eski yöneticilerin kulüpten alacaklarının ödendiğini düşünüyoruz ve araştırıyoruz" demişti.

Nur Çebi'nin, 16 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında mevcut başkan Hasan Arat'ın söylediklerine cevap verdiği yazılı açıklama şöyle:

"Ailevi bir rahatsızlık nedeniyle hastanede olduğum bir günde yapılan Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu'nda dile getirilen bazı iddialara cevap vermem gereği hasıl olmuştur. Hasan Arat Bey'in söz konusu toplantıda söylemiş olduğu, 'Stat sponsorluk anlaşması karşılığı Tüpraş'tan tahsil edilen bedeller ile eski yöneticilerin kulüpten alacaklarının ödendiğini düşünüyoruz ve araştırıyoruz' ifadesi tamamıyla gerçek dışıdır. Öncelikle 1 saat bile sürmeyecek bu konuyu araştırmak mümkünken günler geçmesine rağmen henüz araştırılmadığının söylenmesi art niyetli bir algı oluşturma gayretidir. Araştırıldığında bunun söylendiği gibi olmadığını anında görmek mümkünken bunun bu şekilde ifade edilmesi ve araştırılmaması veya araştırılmış ise bu şekilde ifade edilmesi sonucu, Beşiktaş camiasının yönlendirmeye çalışılmasını üzüntü ile karşıladım. İncelendiğinde görüleceği üzere, iyi niyetle fedakarlık yaparak kulübün ihtiyacı olduğu anlarda kulübe kasa kolaylığı sağlayan başkan ve bir önceki yöneticilere ödemeler, 2024 yılı içerisindeki kulüp alacaklarının karşılığı olarak alınan muhtelif çeklerle yapılmış olup, yeni yönetimin ödemek için ayrıca kaynak aramak zorunluluğu söz konusu değildir. Tüpraş'ın sponsorluk bedeli karşılığı yaptığı ödemelerin büyük bir kısmıyla banka kredi borçları ödenmiş olup, bir kısmı da gelen yeni yönetimin kullanabileceği şekilde banka hesaplarında mevcut halde bırakılmıştır. Özetle Tüpraş'ın ödemelerinden hiçbir bedel eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir. Tüpraş ödemelerinin 2/3'ü banka kredisine, 1/3'ü de yeni yönetimin kullanabileceği şekilde kasada bırakılmıştır. Umarız ki genel teamül olan daha önceki yöneticilerin sağladığı gibi kasa kolaylığı şu anki yöneticiler ve başkan tarafından da sağlanacaktır.

'HAKSIZ BİR UYGULAMA YAPMIŞTIR'

Beşiktaş'ta görev yapan başkan ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarından doğan bu uygulamaya ihtiyaç olduğunda bu yolla destek vermeleri gerekir. Göreve geldiğim anda ihtiyaç olan 6 ay gibi geçmiş sürede ödenmemiş borçlar bu yolla ödenmiş ve giderken de geçmişe yönelik hiçbir borç bırakılmadığı gibi kasada ihtiyaçta kullanılmak üzere nakit para bırakılmıştır. İddia edildiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yöneticilerimizin ve şahsımın yapmış olduğu gibi kulübün hakkını korumak amaçlı açıklamalardan dolayı verilen fahiş cezalar yöneticiler tarafından ödenmiş olup, ayrıca kulüp kasasından hiçbir şekilde böyle bir bedel ödenmemiştir. Bu durum Denetleme Kurulu tarafından incelenip rapor edilmesine ve bunu bilmesine rağmen dört yıldır kulübe uğramayan bir kişi tarafından yine art niyetli olarak gündeme getirilmiştir. Dört yıl önce başkanlığa yüzde 68 oylarıyla geldiğim Genel Kurulun ve camianın isteği ve de beklentisi nedeniyle talimatımla son 10 yılın özel amaçlı incelemesi yaptırılmış ve çıkan rapor öncelikle hukuk büromuz tarafından analiz edilerek gereğinin yapılması için özel bir hukuk bürosuna ve aynı zamanda ilgili bakanlıklara ve SPK'ye gönderilmiştir. Bu rapor ayrıca kulübümüzün Denetleme Kurulu ve Divan Kurulu Başkanlığı'na da gönderilmiş olup, mevcut yönetimimiz bu hususta bilgi ve gereği için kulübün hukuk bölümünden istediği anda bu raporu görmeleri mümkündür. Bu rapor yasal çerçevede işleme tabii tutulmuş olup, saklanması ve ulaşılabilmesi, engellenmesi söz konusu olmamıştır. Umuyoruz ki yeni yönetim bu konunun hassasiyet gösterecek ve ısrarla üzerinde durarak camiayı bilgilendirecektir. Defalarca dediğim gibi her yeni yönetimin bir önceki dönemi denetlemesi kulübümüzün bir teamülü olmalıdır. Şu anda CAS'ta hiç bir davamız yoktur, son dava eski oyuncu Victor Ruiz'in pandemi döneminde hiçbir görüşme yapmadan liglerin tatil olduğu ve durumların belirsiz olduğu sıkıntılı günlerde kontratını feshederek gitmesi ile oluşmuştur. Kendisi dışında hiçbir oyuncumuzun yapmadığı haksız bir uygulama yapmıştır.

'EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ'

Kulübümüzle olan yıllık sözleşmesi 1.800.000 Euro olan bu oyuncu İspanya'da bir takımla 800.000 Euro'ya anlaşmış olup CAS, farkı 1.000.000 Euro x 2 yıllık bedelin ödenmesini hükmetmiştir. Beşiktaş, onun yerine Wellinton transferini gerçekleştirilmiş olup, bu oyuncu sadakatle 800.000 Euro'ya oynamıştır. 1.800.000 Euro alacak olan bir oyuncunun yerine kulübümüzün 800.000 Euro bedelle bir oyuncuyla anlaşmış olması aslında mahkemenin hükmettiği cezayı kompanse etmiştir.

Ayrıca bu ödeme ile ilgili yapılacak meblağ bankada blokedir ve yeni yönetimin bu meblağ için bir finansman yükü söz konusu değildir. Ancak belirtmek isterim ki; Beşiktaş'a hizmet etmek nefes aldığım sürece vazifemdir. Yanlış açıklamalar yapmadan önce tarafıma da konuların sorulması dahil olmak üzere talep edecekleri hizmetleri vereceğimizin bilinmesinin önemle belirtmek isterim. Beşiktaş'ın başarısını isterim, başkalarının başarısızlıkları ile beslenen olmadım ve olmayacağım. Bu hususlarla ilgili ve bundan sonra yapılacak yalan yanlış haksız suçlamalarla ilgili olarak ilk Divan Kurulu toplantısı ile Mali Genel Kurul'da ve basına açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim. Bu vesile ile tüm spor kamuoyunun ve Beşiktaşlıların yeni yılını en içten dileklerimle kutlar; sağlık, sıhhat, başarılar dilerim. En büyük Beşiktaş."

Kaynak: İHA