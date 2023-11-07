Ahmet Nur Çebi adaylık kararını verdi

Aralık ayında seçime gidecek Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı merak konusuydu.

Tüpraş Stadyumu'nda konuşan basın açıklamasında bulunan Çebi, bu soruya yanıt verdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Toplantının sonucunda soru almayacağım. Daha sonra sizlerle geniş bir ortamda tüm sorularınızı 1 hafta 10 gün içerisinde cevaplayacağım. Bu kulübe ikinci başkan olarak geldik. 7. yıl ikinci başkanlıkta, FEDA döneminde icralar ve mali sorunlarla boğuşurken, futbol şubede başkanlık yaptığım dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarında namağlup sürecimiz oldu. Sonra 1 yıl ara verdim. Başkanlık koltuğuna talip olduk. Beni bu göreve layık gördüler. %68 oy ile göreve geldik. Yine aynı şeylerde karşılaştık. FEDA dönemine benzer sıkıntılar, artarak oluşmuş sıkıntılarla mücadele etme gereği duyduk. Yüzlerce, binlerce icra... Bunu Beşiktaş camiası ile hallettik. 'Bırakmam Seni' kampanyasında bize destek olan herkese teşekkür ederim. Kulübün tüm gelirleri temlik edilmiş, harcama yapıyı bırakılmamış... Yönetim olarak 20 milyon Euro destek ile bunu anında aştık. Yapılandırmaya gittik. O süreci aşamasaydık, bugün buralarda olamayacaktık. Pandemide herkes evinde otururken biz bir şekilde çalıştık ve en zor dönemde 4 tane kupa kazandık.

'KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL'

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var. Gitmemi isteyenler, kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlere teşekkürler. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da umutları vardır. Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Aday olmamayı açıklamadım, takımın ve çalışanların moralinin bozulmasını istemedim. Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kolay bir süreç değil."

Kaynak: Gerçek Gündem