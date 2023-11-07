Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı: Geceye damga vurdu

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Sacramento Kings'e yenildiği mücadelede kariyer rekorunu kırdı.

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Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı: Geceye damga vurdu

Amerika ve Kanada takımlarının yer aldığı dünyanın en iyi basketbol ligi kabul edilen NBA'de, Batı Konferans'ı ekipleri Houston Rockets ve Sacramento Kings karşı karşıya geldi.

12 Dev Adam'ın geleceği olarak kabul edilen milli uzun Alperen Şengün, karşılaşmada 26 dakika süre aldı.

Kings'e 122-97 mağlup olan Rockets'ta Şengün, gecenin yıldızlarındandı.

Mücadeleyi 17 sayı, 8 ribaund ve 12 asistle tamamlayarak double-double yaptı ve triple double'ı 2 sayı ile kaçırdı.

Milli yıldız 12 asistle kariyer rekorunu kırdı.

Şengün 2021 yılındaki NBA Draft'inde ilk tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi, iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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NBA Alperen Şengün Houston Rockets Basketbol
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