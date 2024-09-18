Ahmet Çakar'dan Derbi Tahmini... Günler Önce Açıkladı

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, 21 Eylül cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, maçın sonucuna ilişkin tahminde bulundu.

Ahmet Çakar'dan Derbi Tahmini... Günler Önce Açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi nefesler tutuldu.

Liderlik yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmayı kimin kazanacağına dair yapılan tahminlere bir yenisini de Ahmet Çakar ekledi.

'BENCE DERBİNİN İLK GOLÜNÜ...'

Ahmet Çakar derbiye dair yaptığı yorumda, “Bence derbinin ilk golünü Galatasaray atar ama müsabaka da berabere biter” sözlerini sarf etti.

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