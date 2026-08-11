Adım Adım Devler Ligi'ne: Fenerbahçe Play-off Biletini Kaptı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'a konuk oldu. Karşılaşmanın 65. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Brezilyalı yıldız böylece bu sezon çıktığı 4 resmi maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

TUR FENERBAHÇE'NİN

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İlk maçtaki 2-0'lık skorun da avantajıyla eşleşmeyi toplamda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi