Adım Adım Devler Ligi'ne: Fenerbahçe Play-off Biletini Kaptı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi.

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Adım Adım Devler Ligi'ne: Fenerbahçe Play-off Biletini Kaptı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'a konuk oldu. Karşılaşmanın 65. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Brezilyalı yıldız böylece bu sezon çıktığı 4 resmi maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

Adım Adım Devler Ligi'ne: Fenerbahçe Play-off Biletini Kaptı - Resim : 1

TUR FENERBAHÇE'NİN

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İlk maçtaki 2-0'lık skorun da avantajıyla eşleşmeyi toplamda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'deki Rakibi Belli OlduFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'deki Rakibi Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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