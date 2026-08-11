Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'deki Rakibi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler, Lyon ile eşleşti.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'deki Rakibi Belli Oldu
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa temsilcisi Lyon ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, 2 maç sonunda rakibini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başladı. Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyen sarı-lacivertliler, 3. eleme turundaysa Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup ederek play-off biletini aldı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off turunun ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş karşılaşmasıysa 26 Ağustos Çarşamba günü Parc OL'de yapılacak. Eşleşmede üstün gelen takım, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasında yer almaya hak kazanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etti ve o sezon çeyrek finale kadar yükseldi.

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