Beşiktaş Vlahovic Transferini Bitirdi

Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic'le anlaşmaya vardı. Vlahovic, yarın öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek.

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Beşiktaş Vlahovic Transferini Bitirdi
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Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş ile son olarak Juventus forması giyen Vlahovic arasında anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılar, transferini tamamladığı golcüyü yarın öğle saatlerinde İstanbul'a getirecek.

Beşiktaş Vlahovic Transferini Bitirdi - Resim : 1

İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Vlahovic'in, kontrollerin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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