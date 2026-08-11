Beşiktaş Vlahovic Transferini Bitirdi
Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic'le anlaşmaya vardı. Vlahovic, yarın öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek.
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Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş ile son olarak Juventus forması giyen Vlahovic arasında anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılar, transferini tamamladığı golcüyü yarın öğle saatlerinde İstanbul'a getirecek.
İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Vlahovic'in, kontrollerin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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