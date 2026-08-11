Sturm Graz-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz’a konuk oluyor. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Avusturya deplasmanında tur biletini almak için sahaya çıkarken karşılaşmanın ilk 11’leri de açıklandı.

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Sturm Graz-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy’deki ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda da avantajını koruyarak play-off turuna yükselmek istiyor.

Saat 21.30’da başlayacak karşılaşma, tv100 ekranlarından canlı yayınlanacak. İlk 11'ler de belli oldu.

Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Petrovic, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Kayombo, Jatta.

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.

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