Adana Demirspor'da alacak sorunu ayrılıkları getirdi
Süper Lig'de zor bir sezon geçiren Adana Demirspor'da transfer cephesinde flaş gelişmeler yaşandı. Mavi-beyazlı ekiple yollarını ayırmaya karar veren iki isim dikkat çekti.
Adana Demirspor'da, Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulüple olan sözleşmelerini tek taraflı feshetti.
DORUKHAN TOKÖZ VE YUSUF ERDOĞAN VEDA ETTİ
Defans oyuncusu Dorukhan Toköz ve forvet Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor ile olan sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Her iki oyuncunun da ayrılış sebebi alacaklarının ödenmemesi olarak gösterildi.
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