AKP'li Metin Külünk'ten TFF Başkanı Büyükekşi hakkında çok konuşulacak iddia

AKP'li Metin Külünk, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için çarpıcı iddialarda bulundu. Riyad'daki Süper Kupa finalinde Büyükekşi'nin krizi yönetemediğini ifade eden Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Büyükekşi yönetiminden rahatsız olduğunu öne sürdü.

AKP'li Metin Külünk'ten TFF Başkanı Büyükekşi hakkında çok konuşulacak iddia

AKP’li Metin Külünk, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Sansürsüz Futbol kanalına konuşan Külünk, Büyükekşi’nin Süper Kupa krizini yönetemediğini ve Riyad’da gerçekleştirilecek olan maçta Türkiye’ye küresel bir operasyon çekildiğini ifade etti.

Öte yandan Riyad krizinden sonra olaylı Trabzon-Fenerbahçe maçında yaşanan zaafiyetin sorumluluğunun TFF’ye ait olduğuna dikkat çeken Külünk, bu iki krizde de faturanın Erdoğan’a kesildiğini söyledi.

Külünk, açıklamalarının devamında TFF Başkanı Büyükekşi'nin zaafiyetleri ile Erdoğan'a operasyon çekildiğini iddia etti ve Erdoğan'ın, Büyükekşi'nin yönetim biçiminden de rahatsız olduğunu ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali Arabistan'lı yetkililerin Atatürk görsellerine izin vermemesi nedeniyle oynanamamış Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu uygulamayı kabul etmeyeceklerini ifade ederek takımı sahaya sürmemişti.

TFF'nin organize etti Riyad'da Süper Kupa finali Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne denk gelmesi büyük tepki toplamıştı.

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