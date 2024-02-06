Adana Demirspor, Valencia’yı kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Brezilya Serie A temsilcisi Santos forması giyen 31 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu John Stiven Mendoza Valencia ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Valencia’yı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor. Mavi-lacivertliler, Brezilya Serie A’da mücadelede eden Santos’tan 31 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu John Stiven Mendoza Valencia’yı 1.5+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüz Santos takımından John Stiven Mendoza Valencia ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mendoza’ya Ailemize hoş geldin diyor. Y. Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz’’ denildi.

Kaynak: İHA

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