Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Yüreğiniz yetiyorsa...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ezeli rakip Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Yüreğiniz yetiyorsa...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezonun ilk toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp başkanlarına yaptığı bir konuşmaya değinerek, Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığından derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Ali Koç'u bölücü örgütlere hizmet etmekle suçlayan Dursun Özbek'e Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yanıt geldi.

Fenerbahçe hesabından yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in açıklamalarına istinaden şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden; * Proje,
* Bölücülük,
* Patolojik,
* Mağduriyet söylemleri,
* Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere
* FETÖ ile ilgili gerçekler, * Atanan başkan ve
* ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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