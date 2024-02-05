Ziyech'in sakatlığına ilişkin Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray, Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında açıklama yayınladı.

Son Güncelleme:
Ziyech'in sakatlığına ilişkin Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray, Faslı oyuncu Hakim Ziyech için sakatlık açıklaması yayınladı.

Faslı oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta ayrılık Beşiktaş'ta ayrılık
Kötülük nedir bilmiyorlar; İyi kalpli ve sempatik 3 burç belli oldu Kötülük nedir bilmiyorlar; İyi kalpli ve sempatik 3 burç belli oldu
Domatesi bozan ve besin değerini yok eden hata! Kesinlikle uzak tutulmalı Domatesi bozan ve besin değerini yok eden hata! Kesinlikle uzak tutulmalı
Eski Fenerbahçeli yıldız bıçaklı saldırıya uğradı: Saldıran kişi de eski futbolcu Eski Fenerbahçeli yıldız bıçaklı saldırıya uğradı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese
Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde Emekliler için iki formül gündemde
SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına enflasyon darbesi! Emekli maaşlarına enflasyon darbesi!
Uzmanından tedirgin eden dolar kuru tahmini: Altın vuruş olur! Uzmanından tedirgin eden dolar kuru tahmini
İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?