Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş, genç sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten Emrecan'ın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

RESMİ MAÇA ÇIKAMADI

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz Somaspor'dan transfer edilmişti. Siyah beyazlı formayla resmi maça çıkamayan Emrecan'ın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.