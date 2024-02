Beşiktaş, Joe Worrall transferini duyurdu

Beşiktaş, İngiliz savunmacı Joe Worrall'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından Joe Worrall'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki formalı görüntüleri yayınlandı. Paylaşımda "Englishman In Dolmabahçe. Welcome to Beşiktaş Joe Worrall" ifadelerine yer verildi.

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Premier Lig'de (İngiltere birinci ligi) yer alan Nottingham Forest takımında forma giyen Worrall, bu sezon 9 maçta görev yaptı.