Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de kriz: Transferler ne olacak?

Geçen sezon transferler için yüksek paralar harcayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bütçe krizi yaşanıyor. Kulüp, Finansal Fair Play'in kısıtlamalarına uymak için tedbir aldı.

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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de kriz: Transferler ne olacak?

Türkiye’nin ünlü medya patronlarından Acun Ilıcalı’nın satın aldığı İngiliz Hull City’e bu sezon transfer kısıtlaması geldi. Geçen sezon büyük harcamalar yapan kulübün teknik direktörü Liam Rosenior kısıtlı bütçeyle çalışmanın kendisi için sıkıntı olmadığını açıklayarak destek verdi.

VINAGRE TRANSFERİNDEN VAZGEÇECEKLER

Rosenior, kadroda daha çok küçülmeye gitmek ve göndereceği futbolcuları bir an önce belirlemek zorunda. Aynı zamanda kadroyu güçlendirmek için yapması gereken bir çalışmada var.

Mevcut vaziyette Hull City'nin Sporting Lizbon'dan kadrosuna katmak istediği Ruben Vinagre transferinden vazgeçmesi söz konusu. 

UEFA FFP NEDİR?

UEFA Finansal Fair Play Tüzüğü, profesyonel futbol kulüplerinin başarı yolunda kazandıklarından fazlasını harcamasını ve bunu yaparken de uzun dönemli varlıklarını tehdit edebilecek finansal sorunlar yaşamamalarını sağlamak için oluşturulmuş bir dizi düzenlemedir.

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