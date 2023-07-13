Fenerbahçe'nin yeni transferleri, Rusya kampına katıldı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Rusya’da sürdürürken, yeni transferleri Alexander Djiku ve Umut Nayir de sabah antrenmanına katıldı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde takımın konakladığı otelin salonunda yapılan idmanda oyuncular iki gruba ayrıldı. Kızılyıldız maçında oynayan oyuncular rejenarasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptılar.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: İHA