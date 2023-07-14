Wesley Sneijder'in acı günü

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in annesi Sylvia Sneijder hayatını kaybetti.

Wesley Sneijder'in acı günü

Wesley Sneijder'in annesi Sylvia Sneijder hayatını kaybetti. 2022'de Sylvia'nın akciğer kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı yıl hastalığı atlattığı açıklanan Sylvia'nın kanseri daha sonra nüksetti.

Acı haberi Wesley, sosyal medya hesabından duyurdu. Annesinin vefatını bir fotoğrafla duyuran Wesley Sneijder, "Seni sonsuza kadar seveceğim anne. Nasıl da savaştın... Seninle gurur duyuyorum. Huzur içinde yat sevgili Syl" dedi.

Wesley Sneijder'in acı günü - Resim : 1

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