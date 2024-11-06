Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'yı Sert Yalanlama! 'Sinsi Plan'

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bu açıklamasının ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile görüştüklerini açıkladı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ilıcalı, Galatasaray ile maçlarda yaşanan pozisyonları iki yabancı hakeme inceleteceklerini duyurdu.

Ilıcalı'nın açıklamalarına Hatipoğlu'ndan sert bir dille yalanlama geldi.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nden yönetici İbrahim Hatipoğlu ise böyle bir anlaşmanın olmadığını aktardı:

"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem