Acun Ilıcalı Dursun Özbek'e Ateş Püskürdü! 'Biz Aptal Değiliz'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, ASpor'da "Gündem Özel" programına konuk olarak futbol gündemini değerlendirdi. Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamaya da sert tepki gösterdi.

Ilıcalı, Başkan Özbek'in söylediklerinin doğru olmadığını savunarak, "Ben Fenerbahçelileri temsilen gariplikleri ortaya koymak için geldim. 'Hakem formatlanarak gönderildi, gerekeni yap demişler' diyor Sayın Başkan. Gerekeni yap denilen hakem iki adım ötesindeki oyuncunun sarı kartını ve kırmızı karta sebep olacak ikinci sarı kartını vermiyor. Ve bu hakem formatlanıp gönderilmiş oluyor. Hadi siz inandınız buna. Biz inanmıyoruz, aptal değiliz" ifadelerini kullandı.

'BAŞKANLAR GÖRÜŞSÜN İSTERİZ'

İki başkanın bir araya gelerek görüşmesini istediğini söyleyen Acun Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki, başkanlar birlikte çıkıp karşılıklı konuşabilselerdi. Bu da maalesef mümkün olmuyor biliyorsunuz. Diyeceğiz ki Asbaşkanlar buluşsun, bu da mümkün olmuyor. Sözleşiyoruz anlaşıyoruz. Benim önümdeki tablo, Galatasaray Başkanı'nın anlattıklarından sonra oturdu. Sayın Başkanın size gelme sebebi, Galatasaray-Eyüpspor maçı değil mi? Galatasaray Başkanı'nın bu isyanının sebebi bu maç. Galatasaray'ın 10 kişi kalması gerekirdi. Eyüpsporlu oyuncuya yapılan bir penaltı var. Galatasaray'ın da itiraz ettiği iki pozisyon var. Golden önce faul itirazları var. O pozisyonu seyrederseniz Galatasaraylı oyuncu da itiraz etmiyor."

'RTÜK MAHKEME DEĞİL BİR KURUL'

Ilıcalı, yasa dışı bahis reklamı ilgili de şunları söyledi:

"Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi... Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var."