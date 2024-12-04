Dursun Özbek'ten, Fenerbahçe ve TFF Başkanı İçin Bomba Sözler: 'Hep Bunun Ezikliği Var...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve hakemler Özbek’in açıklamalarının hedefi oldu.

Özbek açıklamalarında, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu artık desteklemediklerini belirtirken, "Seçim çağrısı benim inisiyatifimde olan bir şey değil. Hacıosmanoğlu'na rahatsızlıklarımı kendim de ifade ettim. Kendisinden tatminkar bir cevap alamadım. Hacıosmanoğlu'nu desteklemiş birisi olarak, tavrından rahatsızlığımı ifade ettim. Uzun zamandır da kendisiyle görüşmüyorum” dedi.

Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe’ye de sert eleştirilerde bulundu. Özbek açıklamalarında, "Başkanları geçen sene TFF Başkanı'nın içinden geçiyordu, sonra güzelleme yapıyordu. Şimdi aynı şeyi İbrahim Hacıosmanoğlu için yapıyor. Demek ki bu bir usul haline gelmiş. Aynı filmin tekrarı, konuşanlar değişti. Aynı filmi çevire çevire kamuoyunun önüne koyuyorlar. Arkadaş yapı varsa açıkla. Çok kişi şimdi yapı ile yalı kelimesini de karıştırıyor! Yapı varsa, net bir şekilde ortaya koyarsınız. Cesaretli olun kardeşim, açıklayın bu yapıyı” dedi.

Özbek’in açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şöyle:

"Sayın Hacıosmanoğlu'na seçimlerde destek verdik. Bizde bir memnuniyetsizlik vardı. Rakiplerimiz de yapıdan bahsederek, Sayın Büyükekşi'nin bizim lehimize olduğundan bahsederek kendisini yıprattı. Sayın Hacıosmanoğlu'na bize verdiği, futbola verdiği vaatler çerçevesinde destek verme kararı verdik. Bugüne geldiğimizde Galatasaray Kulübü'ne karşı alınan tavırdan hiç memnun değiliz. Bu çok net."

"Prosedür böyle. Biz formamıza aldığımız bir reklam için TFF'ye yazı göndermek zorundayız. Bir haber portalı reklamı almıştık. Sponsorluk çıktığı günden itibaren bir yankılanması oldu olayın. Bu sefer federasyon bize bu sponsorla çıkamazsınız diye bir mektup gönderdi. Bunu niye söylüyorum? Sayın Başkan çıktığı yayında "biz zaten ilk mektupumuzda buna karşı olduğumuzu belirttik" dedi. Gönderdikleri ilk mektupta kararı bize bıraktıkları yazıyordu. Bundan karşı olduğu anlaşılır mı?"

"Rakiplerimizin şikayetiyle konu yargıya gitti. Biz de gittik, ifadelerimizi verdik. Konu ile ilgili yargı takipsizlik kararı verdi. Peki sonra ne oldu? Sayın Başkan bir programda 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor."

‘GALATASARAY’IN PUANINA GÖZ DİKENİN…’

"Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkartırım. El sürenlerin elini kırarım. Bunu herkes böyle bilsin. Biz TFF'den memnun değiliz. Federasyonun geçmişteki tavırları, sergilediği tutum bizim hoşumuza gitmiyor. Biz kimseden bir ayrıcalık istemiyoruz. Aynı seçilirken söz verdikleri gibi Türk futboluna adaleti getirmeleri lazım."

‘YAPI NEDİR BEN BİLMİYORUM’

"Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun. Yapı nedir ben bilmiyorum. Nasıl bir yapıdır ki; haftasonu oynadığımız maçlarda bu yapı kime çalışıyor? Bu yapının nasıl olduğunu, kim olduğunu söyleyen yok. Fenerbahçe maçından sonra Asbaşkan'larının konuşmasına baktığınız zaman; "Yapı var" diyor. Sonra 5-10 dakika Galatasaray konuşuyor."

"Başkanları geçen sene TFF Başkanı'nın içinden geçiyordu, sonra güzelleme yapıyordu. Şimdi aynı şeyi İbrahim Hacıosmanoğlu için yapıyor. Demek ki bu bir usul haline gelmiş. Aynı filmin tekrarı, konuşanlar değişti. Aynı filmi çevire çevire kamuoyunun önüne koyuyorlar. Arkadaş yapı varsa açıkla. Çok kişi şimdi yapı ile yalı kelimesini de karıştırıyor! Yapı varsa, net bir şekilde ortaya koyarsınız. Cesaretli olun kardeşim, açıklayın bu yapıyı."

‘ACUN ILICALI MUHATABIM DEĞİL’

"Acun Ilıcalı benim muhatabım değil, olması da mümkün değil. Bahis konusuyla ilgili bizse çığırtkanlık yaparken, RTÜK'ten ceza almış bir kanalın sahibi. Açıklamalarına baktığınızda ne görüyorsunuz? Türkiye'deki en büyük takım Galatasaray. Satır aralarına girerseniz, hep bunun ezikliği var."

‘OSİMHEN’İN SÖZLEŞMESİNDE DEVRE ARASI MADDESİ VAR’

"Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz. Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor. Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek."