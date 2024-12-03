Üç Büyükler PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türkiye'nin en köklü spor kulüpleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Son Güncelleme:
Üç Büyükler PFDK'ya Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

  • Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı
  • Galatasaray ve Beşiktaş, saha olayları
  • Hatayspor, 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
  • Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü idarecisi Emrah Tok, sportmenliğe aykırı hareketleri
  • Eyüpspor Kulübü görevlisi Muhammet Karaoğlu, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Bandırmaspor, 2. Lig Ekibi Karacabey Belediye Spor'a Yenildi: Kupaya Veda EttiBandırmaspor, 2. Lig Ekibi Karacabey Belediye Spor'a Yenildi: Kupaya Veda EttiSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş PFDK
Son Güncelleme:
Amatör Maçta Göz Kaybettiren Kavga: 2 Kişi Tutuklandı Amatör Maçta Göz Kaybettiren Kavga: 2 Kişi Tutuklandı
Saksı Dibine Ekleyin; Çiçeklerde Oluşan Bit ve Sinekleri Yok Ediyor Saksı Dibine Ekleyin; Çiçeklerde Oluşan Bit ve Sinekleri Yok Ediyor
Bandırmaspor, 2. Lig Ekibi Karacabey Belediye Spor'a Yenildi: Kupaya Veda Etti Bandırmaspor, 2. Lig Ekibine Yenildi
Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek