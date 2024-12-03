Üç Büyükler PFDK'ya Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı

Galatasaray ve Beşiktaş, saha olayları

Hatayspor, 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü idarecisi Emrah Tok, sportmenliğe aykırı hareketleri

Eyüpspor Kulübü görevlisi Muhammet Karaoğlu, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA