Bandırmaspor, 2. Lig Ekibi Karacabey Belediye Spor'a Yenildi: Kupaya Veda Etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı. Karacabey Belediyespor, uzatmalarda bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Karacabey Belediye Spor'a galibiyeti getiren golleri 17'de Koray Yağcı, 89'da Berat Badak ve 120+1'de Ömer Turan Görgüç kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise 65'te Semih Can Bozkurt ile 90+6'da Yağız Dilek attı.

İLK 11'LER

Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Hikmet Çiftçi (Dk. 59 Atalay Atcı), Paulinho (Dk. 77 Ahmet Emre Gürel), Diakhaby, Emirhan Ayhan, Sitoe (Dk. 72 Tuğra Aygün Ergün), Gökmen Özince (Dk. 91 Turan Toygu Karakoç), Cengizhan Yamar (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Evren Ber (Dk. 46 Semih Can Bozkurt)

Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Koray Yağcı (Dk. 90+4 Ömer Turan Görgüç), Ümit Yasin Arslan, Melih Sağlam (Dk. 66 Abdullah Balıkçı), Ömer Faruk Yücel (Dk. 79 Berat Badak), Berke Özgün (Dk. 119 Ahmet Furkan Özcan), İbrahim Demir (Dk. 66 Ali Aydemir), Burak Albayrak, Azat Çakar (Dk. 79 Furkan Metin)

Goller: Dk. 17 Koray Yağcı, Dk. 89 Berat Badak, Dk. 120 Ömer Turan Görgüç (Karacabey Belediyespor), Dk. 65 Semih Can Bozkurt, Dk. 90+6 Yasin Yağız Dilek (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Gökmen Özince, Dk. 41 Santos, Dk. 66 Semih Can Bozkurt (Bandırmaspor), Dk. 97 Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)

Kaynak: AA