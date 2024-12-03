Beşiktaş Olağanüstü Seçime Gidiyor! Hüseyin Yücel Başkan Adaylığını Açıklayıp Meydan Okudu: 'Hodri Meydan!'

Beşiktaş, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar 29 Aralık tarihinde yeni başkanını seçecek. Beşiktaş'ta vekil olarak başkanlık görevini yürüten Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel açıklamasında; "Bu görevin bir atamayla değil, bir seçim yoluyla alınması gerektiğiniz düşünüyorum. Bir televizyon programında bir araya gelip güya biz Hasan Arat başkanımıza operasyon çekmişiz. Oysa bizim gayemiz Beşiktaş'ı yalnız bırakmamaktı. Bugünle birlikte Beşiktaş'ımızın üzerindeki sis bulutunu aralamak istiyorum. Bu sebeple bugün yönetim kurulumuzu önemli bir gündemle topladık. Aldığımız karar yönetim kurulumuz ile birlikte tüzüğümüze dayanarak Olağanüstü Kongre'ye gitme kararı alınmıştır. Seçime kadar görevimizin başındayız" dedi.

'BEŞİKTAŞ'A CANIM FEDA'

Hüseyin Yücel sözlerinin devamında; "Kongrede aday olduğumuz huzurlarınıza açıklıyorum. Ben kaçmadım. Kaçmıyorum. Gerekirse de Beşiktaş'a canım feda. Ancak bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum. Beşiktaş'ımız için her şeyi geleceği düşünerek yapmalıyız. Önümüzdeki günlerde paylaşacağım yeni listeyle birlikte amacımız Beşiktaş'ımızın geleceğini birlikte inşa etmektir. Buradan hodri meydan diyorum. Beşiktaş için aday olsunlar. Beşiktaş'ın 1 lirasını harcatmam diyen abilerime aday olmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.